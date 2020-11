Um homem ficou ferido com gravidade num acidente de trabalho numa empresa em Avintes, Vila Nova de Gaia.



A vítima, com cerca de 65 anos, estava a descarregar material quando foi apanhada por um empilhador do armazém da empresa Sogrape.





Foi posteriormente transportada para o hospital de Gaia.O alerta foi dado às 08h15 desta segunda-feira.No local estiveram os Bombeiros de Avintes e a Vmer de Gaia.