Um homem de 60 anos ficou este sábado ferido com gravidade num acidente de trabalho numa quinta em Minhotães, Barcelos.O acidente aconteceu quando a vítima estava a trabalhar com uma máquina agrícola.Foi assistido no local e transportado para o hospital de Braga com ferimentos graves.Os Bombeiros de Viatodos e o INEM estiveram no local.