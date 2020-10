Um homem ficou gravemente ferido, na tarde desta quinta-feira, num acidente de trabalho numa empresa de construção, em Vale de S. Cosme, Famalicão.



O alerta foi dado às 16h44.





No socorro, estiveram os Bombeiros Famalicenses e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão. As causas do acidente estão a ser apuradas.