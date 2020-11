Um homem ficou ferido este sábado com gravidade num acidente de trabalho em Cepões, Ponte de Lima.O homem procedia a trabalhos com uma rebarbadora, quando a máquina lhe atingiu a cara.O alerta foi dado pelas 15h00.A vítima foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo.No local estiveram a INEM, a vmer e os bombeiros de Ponte de Lima.