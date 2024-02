Um homem, de 51 anos, sofreu ferimentos considerados graves, esta tarde de sábado, na sequência de um acidente de trabalho, em Sever do Vouga.O alerta foi dado cerca das 16h30, para os Bombeiros de Sever do Vouga, para um acidente com veículo fora da estrada, em Soutelo.Foi acionada uma equipa médica helitransportada.