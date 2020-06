Homem ferido com gravidade em acidente de trabalho em Sines

Um homem ficou hoje ferido com gravidade na sequência de uma queda da caixa de carga de uma carrinha, num acidente de trabalho, perto de Sines (Setúbal), disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que a queda do homem, de 44 anos, ocorreu quando este "estava a colocar cones de sinalização numa estrada, tendo sofrido ferimentos na cabeça".

A vítima foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém e posteriormente transferida para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta foi dado às 08:19, tendo a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) sido contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

Foram mobilizados, de acordo com o CDOS, bombeiros da corporação de Sines, apoiados por dois veículos, além da GNR.