Homem ferido com gravidade em acidente de trabalho na Maia

Um homem, de 68 anos, ficou ferido, esta terça-feira de manhã, na sequência de um acidente de trabalho numa empresa, na rua do Pinhal, em Moreira, na Maia.Segundo apurou o, o trabalhador terá ficado preso entre o empilhador e várias caixas.Foi assistido no local e transportado com ferimentos graves para o Hospital de Santo António, no Porto.No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano, assim como a GNR que tomou conta da ocorrência.