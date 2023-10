Homem ferido com gravidade em colisão aparatosa entre camião e carro na Maia

Um homem, de 35 anos, ficou ferido, esta tarde de quarta-feira, numa colisão entre um carro e um camião, na rua Engenheiro Frederico Ulrich, na zona industrial da Maia.



O carro ao embater no camião, acabou por atingir mais quatro viaturas estacionadas junto ao passeio. O alerta foi dado às 16H26. Ao que o CM apurou, à chegada de socorro a vítima da viatura ligeira estava encarcerada. O motorista do camião sofreu ferimentos leves, mas recusou transporte para o hospital.





No local, estiveram os Bombeiros da Maia, Pedrouços e a ambulância de Suporte Imediato de Vida do Hospital Pedro Hispano, num total de 16 operacionais, apoiados por sete viaturas. Depois de estabilizado o ferido grave foi levado para o Hospital de S. João, no Porto.As causas da colisão estão por apurar. A GNR esteve no local e investiga.