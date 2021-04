O despiste de um veículo ligeiro de passageiros, que embateu num poste, provocou um ferido grave, esta quarta-feira à tarde, no Marco de Canaveses.

O acidente ocorreu pelas 16h15, na rua de Cániva, em Vila Boa de Quires. No socorro estiveram os Bombeiros do Marco de Canaveses e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa. A vítima foi transportada para o Hospital de Penafiel.

A GNR esteve no local e está a investigar.