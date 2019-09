Homem ferido com gravidade em despiste de trator em Ponte de Lima

Um homem, de 70 anos, ficou esta quarta-feira gravemente ferido, após se ter despistado e capotado no trator em que seguia num campo agrícola na rua do Souto, no lugar da Ribeira, em Ponte de Lima.O alerta aos bombeiros foi dado por populares que passavam no local no momento do acidente. O homem foi socorrido no local e depois transportado para o Hospital de Viana do Castelo.As causas do aparatoso acidente são ainda desconhecidas.A GNR esteve no local e investiga em que circunstâncias ocorreu o despiste.