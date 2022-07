Homem ferido com gravidade em queda de seis metros numa pedreira em Nisa

Um homem, de 30 anos, sofreu esta segunda-feira ferimentos graves num acidente de trabalho ocorrido numa pedreira de granito em Alpalhão, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, disseram fontes da GNR e Proteção Civil.

A fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou à agência Lusa que o ferido é funcionário da pedreira, pelo que foi contactada a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para se deslocar ao local.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, a vítima caiu de uma altura de seis metros e foi necessário proceder a operações de resgate no interior da pedreira.

O alerta para o acidente foi dado às 08:50, adiantou a mesma fonte, referindo que o ferido foi transportado para as urgências do hospital de Portalegre.

As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Nisa, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 11 operacionais apoiados por quatro veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).