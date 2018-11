Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem ferido com gravidade em Serpa quando limpava arma

Disparo atingiu o homem na zona do pé, tendo sido transportado para o Hospital de São José.

Por Lusa | 22:36

Um homem de 55 anos ficou esta quarta-feira ferido com gravidade, na zona de Serpa, distrito de Beja, ao ser atingido por um disparo acidental quando limpava a arma, disse à agência Lusa fonte da GNR.



Segundo a mesma fonte, o disparo atingiu o homem na zona do pé, tendo sido transportado para o Hospital de Beja e, posteriormente, transferido para o Hospital de São José, em Lisboa.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja indicou que o alerta para o acidente, ocorrido junto à Estrada da Bemposta, no concelho de Serpa, foi dado às 16h32, tendo sido mobilizados para o local bombeiros da corporação de Serpa, apoiados por uma viatura, além da GNR.