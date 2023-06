Homem ferido com motosserra durante limpeza florestal em Ponte de Lima

Um homem de 25 anos sofreu ferimentos graves durante uma operação de limpeza florestal, esta manhã, em Estorãos, Ponte de Lima. A vítima sofreu um corte grave numa perna quando manuseava uma motosserra. Está internado no Hospital de Viana do Castelo.O acidente aconteceu às 11h40, numa zona de difícil acesso junto ao Ribeiro de Estorãos, naquela freguesia do Alto Minho. O resgate teve que ser feito com recurso a equipamentos de grande ângulo e foi bastante demorado. Carlos Lima, comandante dos bombeiros de Ponte de Lima explicou aoque entre a hora do alerta e a chegada até à ambulância "passaram sensivelmente duas horas".Chegou a ser mobilizado para o local um helicóptero do INEM, que acabou por não fazer o transporte da vítima, que foi levada de ambulância até ao hospital de Viana do Castelo.