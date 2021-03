Homem ferido durante assalto em rua do Seixal

Um homem ficou ferido, pelas 16h20 deste domingo, em sequência de um assalto a um estabelecimento comercial ocorrido na rua da Liberdade, no Fogueteiro, no concelho do Seixal.



A vítima será ou o proprietário do estabelecimento ou um dos funcionários, segundo fonte policial disse ao CM.

Os bombeiros da Amora e a PSP da Cruz de Pau mobilizaram para o local um dispositivo constituído por 17 operacionais e cinco viaturas.

A vítima recusou hospitalização mas, mais de uma hora após o alerta, ainda estão meios policiais no local.



A Polícia Judiciária de Setúbal foi chamada a investigar por estar em causa um crime de sequestro. A PSP mantém-se no local para garantir um perímetro de segurança ao trabalho de investigação.