Homem ferido durante os festejos do Carnaval na Quinta do Conde

Acidente aconteceu pelas 16h00 e a vítima foi transportada para o hospital.

18:01

Um homem com idade entre os 50 anos e os 60 ficou ferido este sábado após cair de um carro alegórico na Quinta do Conde em Sesimbra.



A vítima terá colocado o pé numa plataforma, do carro alegórico, que não estava segura e acabou por cair.



O acidente aconteceu pelas 16h00 e o homem foi transportado para o hospital.