Homem ferido em acidente com táxi em Penafiel

Por Mónica Ferreira | 18:40

Um homem de 67 anos sofreu ferimentos ligeiros, quando o táxi em que se seguia se despistou, embatendo violentamente no muro de uma habitação. O homem, que seguia no lugar do pendura, teve que que ser desencarcerado.

O acidente aconteceu ao início da tarde desta quarta-feira, na EN 320, em Vila Cova, no concelho de Penafiel.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Penafiel - que mobilizaram para o local quatro viaturas e 11 elementos, a VMER do Vale do Sousa e a GNR de Penafiel.

A vítima foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.