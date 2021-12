Um homem, com cerca de 30 anos, ficou ferido, esta quarta-feira à tarde, na sequência de um acidente de trabalho nas obras que decorrem no antigo hospital de Amarante.Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Amarante o trabalhador sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital de Penafiel.A GNR de Amarante também esteve no local e tomou conta da ocorrência. O alerta foi dado às 13h42.