Um homem de 41 anos ficou ferido na sequência de um acidente de trabalho, na tarde desta quarta-feira, numa fábrica de fabrico de betão, em Vila Nova de Gaia.A vítima ficou encarcerada quando fazia o descarregamento de areia. Na origem do incidente está um problema mecânico no camião com que trabalhava.O acidente ocorreu perto das 18h00.Ao local foram chamados os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, os Bombeiros Voluntários de Carvalhos e a VMER de Gaia.