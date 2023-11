Homem ferido em atropelamento em Felgueiras

Um homem, com cerca de 50 anos, foi atropelado, na tarde desta sexta-feira, na passadeira, junto às antigas escolas de Várzea, em Felgueiras.



O alerta foi dado pouco depois das seis da tarde. Para o local foram acionados os Bombeiros de Felgueiras, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação e a ambulância de Suporte Imediato de Vida.



Ao que o Correio da Manhã apurou, a vítima sofreu vários ferimentos, incluindo na cabeça.



As causas do atropelamento são desconhecidas. A GNR esteve no local e está a investigar.





Siga o Correio da Manhã no canal do Whatsapp