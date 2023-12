Homem ferido em atropelamento em São João da Madeira

Um homem, com cerca de 55 anos, sofreu ferimentos de média gravidade, na tarde desta sexta-feira, depois de ser atropelado por um carro, em São João da Madeira.O alerta foi dado, cerca das 17h30, para os bombeiros de São João da Madeira para um atropelamento rodoviário, na avenida Renato Araújo.A vítima foi levada, pelos bombeiros de São João da Madeira, para o hospital da Feira.O acidente ocorreu a cerca de 30 metros do local onde está instalada a secção de voto para as eleições diretas do Partido Socialista. É, também, neste local, que o candidato Pedro Nuno Santos, exerce o direito de voto.A PSP local foi acionada e investiga as causas.