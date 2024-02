Um homem, de 41 anos, ficou ferido ao final da manhã desta quinta-feira, numa colisão entre dois carros, em Guimarães. O alerta foi dado às 12h21.



Para o local foram os Bombeiros de Guimarães.





A vítima foi assistida e transportada para o Hospital Senhora da Oliveira, com ferimentos considerados leves.As causas do acidente são desconhecidas. A PSP esteve no local e está a investigar.