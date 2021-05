Uma colisão entre um carro e um camião provocou ferimentos a um homem, de 60 anos, na VCI, no Porto, na estrada sentido Freixo-Arrábida.



Ao que o CM apurou, o homem ferido era o condutor do carro, que terá ficado no meio dos dois camiões.





No local estão os Bombeiros Voluntários Portuenses e os Bombeiros sapadores do Porto.

O alerta foi dado às 17h16.