Um homem, de 59 anos, ficou ferido, ao final desta tarde de sexta-feira, numa colisão entre duas viaturas, em Santa Maria da Feira. Um carregamento colidiu, frontalmente com um autocarro de transporte de passageiros.O alerta foi dado, cerca das 17h30, para os bombeiros da Feira, para um acidente rodoviário na avenida Santiago, em Rio Meão.A vítima foi levada, pelos bombeiros, para o hospital de Santa Maria da Feira. A GNR investiga as causas do acidente.