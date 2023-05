Um homem, com idade entre os 30 e os 40 anos, ficou ferido numa colisão entre dois carros na noite desta quarta-feira na A5, no sentido Carcavelos - Lisboa, perto das portagens de Carcavelos. Depois da colisão um dos carros capotou.A vítima teve de ser transportada para o Hospital de São Francisco Xavier.O acidente ocorreu por volta das 20h30. As duas faixas mais à direita estiveram cortadas.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana e a GNR.