Um homem ficou com ferimentos ligeiros num despiste de carro ao colidir com uns caixotes do lixo no lugar de Salgueiro, em Vagos.A vítima estava encarcerada à chegada das equipas de socorro.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vagos, a GNR e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro.O homem foi transportado para o hospital.