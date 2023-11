Um homem sofreu ferimentos ligeiros, esta noite de sábado, na sequência do despiste, seguido de incêndio, do carro em que seguia, em Arouca.O alerta foi dado, cerca das 23h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, no lugar de Albite de Baixo, em Escariz.A GNR de Cesar foi acionada e investiga as causas do acidente.Apesar do aparato, não foi necessário transportar a vítima para uma unidade hospitalar.