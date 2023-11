Um homem, com cerca de 40 anos, sofreu ferimentos ligeiros num despiste de carro em Vagos na noite desta segunda-feira. A vítima foi levada para o hospital de Aveiro.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros de Vagos, para um acidente rodoviário, na rua Nossa Senhora de Vagos, na união de freguesias de Vagos e Santo António. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro também foi acionada.A GNR de Vagos foi mobilizada e investiga as causas do acidente.