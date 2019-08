Homem ferido em despiste de carro na A3 na Trofa

Um homem ficou ferido no despiste do carro em que seguia, que capotou, na A3, sentido Porto/Valença, em S. Romão do Coronado, Trofa, esta noite.

O alerta para o acidente foi dado às 20h14.

A vítima sofreu ferimentos ligeiros, foi assistido no local e já transportado para uma unidade hospitalar.

No socorro estiveram os Bombeiros de Pedrouços, Ermesinde e Santo Tirso.

A circulação esteve condicionada nas duas faixas da esquerda, naquele sentido.