Um homem, com cerca de 25 anos, ficou ferido, depois da moto em que seguia se ter despistado, esta tarde, cerca das 15h30, na rotunda da Ponte de Anta, em Espinho.A equipa da viatura média de emergência e reanimação da Gaia foi acionada. A vítima foi levada, pelos bombeiros do concelho de Espinho, para o hospital de Gaia, acompanhada pela VMER. A PSP de Espino foi chamada e investiga as causas do acidente.O trânsito ficou interrompido, no sentido norte-sul, durante cerca de uma hora.