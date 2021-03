Um ferido é o resultado de um despiste de uma carrinha de caixa aberta na Via de Cintura Interna, no Porto, junto ao acesso para a Aerosa, no sentido Arrábida/Freixo.



O alerta foi dado às 21H30.





O condutor terá ficado encarcerado dentro da viatura, tendo sido retirado e assistido pelos Sapadores do Porto e pelo INEM.Foi estabilizado e transportado para o hospital.No local, está também a PSP que está a investigar as causas do despiste.