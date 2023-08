Um homem, de 40 anos, sofreu ferimentos ligeiros, na tarde desta quinta-feira, na sequência de um despiste, seguido de capotamento, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 18h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na Avenida dos Descobrimentos (EN227), em Nogueira do Cravo.A GNR de Cesar foi acionada para o local e investiga as circunstâncias do acidente.A vítima foi assistida, pelos bombeiros de Fajões, no local.