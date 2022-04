Um homem, de 55 anos, ficou ferido na manhã desta sexta-feira numa explosão em Alvarelhos, na Trofa.A vítima ficou com queimaduras de primeiro e segundo grau na parte superior do corpo e foi levada para o Hospital de São João, no Porto. Há ainda um cão que também ficou com ferimentos.A explosão aconteceu às 6h38, num anexo da casa onde a vítima residia que funcionava como uma lavandaria, e teve início numa fuga de gás.No local estiveram os Bombeiros da Trofa e o INEM.