Um praticante de parapente, alemão e de 72 anos, ficou ferido com gravidade quando perdeu o controlo do equipamento desportivo e caiu numa arriba na praia da Falésia, na zona do Poço Velho, em Albufeira.



Segundo o CM apurou esta quinta-feira, junto de Gonzalez dos Paços, comandante da Capitania do Porto de Portimão, o alerta foi dado durante a tarde de quarta-feira, via 112, ao Posto da Polícia Marítima de Albufeira.









