Homem ferido em queda de parapente em Sesimbra

Um homem ficou ferido este sábado na sequência de uma queda de parapente na Praia das Bicas, em Sesimbra.Fonte oficial do CDOS de Setúbal disse aoque a vítima ficou com ferimentos leves e foi assistida no local.O alerta para este acidente foi dado às 13h20.Foram mobilizados para o local nove operacionais, apoiados por três viaturas.