Um homem de 45 anos sofreu ferimentos, esta sexta-feira, ao cair do telhado de um lar, em Moreira, na Maia, de uma altura de cerca de quatro metros.A vítima estaria a fazer reparações na cobertura, com o auxílio de uma escada, que acabou por se partir. O trabalhador sentiu dores na perna e no pescoço.O alerta foi dado às 16h52 e, para o terreno, foram enviados os Bombeiros da Maia, que transportaram o ferido para o hospital.