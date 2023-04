Homem ferido enquanto tentava fazer queimada em Belmonte

Um homem de 37 anos ficou ferido com gravidade quando se preparava para fazer uma queimada numa propriedade na aldeia de Colmeal da Torre, concelho de Belmonte.Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Belmonte, "em circunstancias ainda não apuradas, um recipiente com combustível que o homem ia usar para fazer a queimada incendiou-se e acabou por explodir. A explosão projetou combustível a arder para a roupa da vítima que sofreu ferimentos graves".O alerta foi dado às 15h49 e às equipas de socorro entenderam ativar o helicóptero do INEM.Após socorro e estabilização no local o homem acabou por ser transportado por via aérea para o Hospital de Coimbra pelas 16h00.Para o local a proteção civil mobilizou 16 operacionais apoiados por 5 veiculos.