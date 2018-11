Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem fez 14 roubos em 47 dias com arma falsa

Rui Sousa apanha quatro anos e meio. Atacou bancos, bombas e farmácias no Porto e em Matosinhos.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:34

Rui Sousa confessou em julgamento ter efetuado 14 assaltos em 47 dias, nas cidades do Porto e de Matosinhos. Mostrou-se envergonhado pelo que fez e garantiu ao coletivo de juízes estar profundamente arrependido. A postura do homem, de 34 anos, contribuiu para o Tribunal de São João Novo, no Porto, ter atenuado a pena, ainda assim efetiva, de quatro anos e meio de prisão. Os alvos foram bancos, bombas de gasolina, farmácias e um supermercado.



"A confissão do arguido atenuou a pena, não se tratou de uma mera estratégia por parte da defesa. O arguido quis contribuir de forma sincera para a descoberta da verdade. Confessou desde o primeiro momento, permitindo uma ação célere da Justiça", explicou, na sexta-feira, a juíza Ângela da Luz, frisando que a pena poderia ter atingido os 13 anos de cadeia.



Durante o julgamento, Rui Sousa descreveu ao tribunal uma história de vida repleta de adversidades. No início do ano passado, ficou sem emprego e, nessa altura, começou a efetuar os roubos para sustentar o vício do consumo de droga. Nos assaltos, usou sempre uma arma falsa, que era em tudo semelhante a uma pistola Glock. Chegou a roubar três vezes a mesma dependência bancária do Millennium BCP, na rua do Amial, no Porto, sendo que, em duas dessas situações, estava o mesmo funcionário ao balcão.



O arguido, que já se encontrava em prisão preventiva desde fevereiro, foi ainda condenado a pagar mais de 10 mil euros em indemnizações.