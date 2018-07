Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem fica com ferimentos graves após explosão em Gondomar

Vítima não corre perigo de vida.

15:41

Um homem ficou esta segunda-feira ferido após uma fuga de gás ter provocado uma explosão em Gondomar. Vítima encontrava-se a trabalhar, quando com a serra elétrica cortou um cabo da conduta de gás.



O operário da construção civil desconhecia que existia uma conduta de gás no local e incidente provocou um incêndio com cerca de um metro, segundo testemunhos. A vítima sofreu queimaduras no rosto e braços.



No edifício moram 19 famílias que se encontram temporariamente sem gás. No local estiveram o INEM e bombeiros.