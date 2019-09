Um homem de 38 anos foi detido, em Santarém, pelo crime de violência doméstica e ficou com pulseira eletrónica.Durante a investigação, a GNR apurou que o homem agredia física e psicologicamente a mulher, de 30 anos, na presença da filha menor.Na casa do agressor, que já tem antecedentes pelo mesmo crime, as autoridades apreenderam uma barra de ferro com um metro de comprimento.O homem ficou ainda impedido de contactar com a vítima e de circular na rua da sua atual residência, tudo vigiado com meios eletrónicos.