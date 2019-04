Homem fica em prisão preventiva após fazer ameaças com arma branca em Freamunde

Agressor já se encontrava sujeito à medida de coação de pulseira eletrónica pela prática de crime semelhante.

15:40

Um homem foi detido esta segunda-feira em Freamunde, Paços de Ferreira, pelo crime de ameaças com arma branca.

Após uma denúncia efetuada via telefone, em que uma mulher, de 56 anos, estava a ser ameaçada na sua residência pelo seu filho, de 22 anos, com utilização de arma branca, os militares deslocaram-se à residência , tendo presenciado o agressor com uma faca a ameaçar de morte a vítima, resultando na sua detenção imediata.

O agressor já se encontrava sujeito à medida de coação de pulseira eletrónica pela prática de crime semelhante, anteriormente.

O detido, após ter sido presente esta terça-feira ao Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, fico sujeito à medida de coação de prisão preventiva.