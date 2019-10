Um homem de 55 anos está em prisão preventiva a aguardar julgamento por ter agredido, perseguido e ameaçado de morte a sua ex-mulher, numa aldeia do concelho de Pinhel.Segundo apurou o, as agressões terão motivado a separação do casal. Após o fim da relação os atos violentos do homem continuaram, pelo que foi detido pela GNR.Foi ouvido por um juiz que lhe determinou a medida de coação mais gravosa. Está na prisão da Guarda.