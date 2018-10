Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem fica em prisão preventiva por crimes sexuais com menores de 14 anos

Polícia Judiciária explicou que suspeito contactava com meninas menores.

Por Lusa | 13:54

Um homem de 44 anos com antecedentes criminais de abuso sexual a menores ficou em prisão preventiva por suspeita de novos crimes sexuais com menores de 14 anos, recorrendo a redes sociais na Internet, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária.



Em comunicado da imprensa, a Polícia Judiciária explicou que o suspeito contactava com meninas menores, todas com idades inferiores a 14 anos, através das redes sociais, enviava-lhes e pedia-lhes fotografias e vídeos pornográficos e depois aliciava as menores para "encontros com vista à prática de atos sexuais".



"Os factos criminosos eram praticados numa primeira fase com recurso à Internet e redes sociais, a partir dos domicílios do suspeito, em Rio Tinto e em Matosinhos, usando para o efeito perfis falsos e ocultando a sua verdadeira idade, efetuando posteriormente contactos pessoais com as vítimas", refere o comunicado.



Fonte da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária disse à Lusa que o suspeito detido era angariador de clientes para operadoras de telecomunicações e depois de ter sido "presente a tribunal na passada terça-feira ficou em prisão preventiva".