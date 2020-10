Um homem de 39 anos foi detido no bairro da Serafina, em Lisboa, por espancar a soco e pontapé e golpear com uma faca de cozinha a sua ex-companheira, anunciou esta quarta-feira a PSP. A mulher teve de ficar internada.





De acordo com fonte policial, a PSP foi chamada para uma situação de violência doméstica e encontrou a vítima já ferida em estado grave, com “vários hematomas no rosto e cortes em várias partes do corpo”.