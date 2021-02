O homem, de 45 anos, detido pela PJ da Madeira com "milhares e milhares" de imagens de pornografia infantil ficou em preventiva.Segundo fonte policial, foi detido em flagrante "às 12h00", após a investigação apurar que era a essa hora que acumulava e distribuía ficheiros. Não a produziu por falta de acesso a crianças - "mas esse crime ocorreu em algum lugar do Mundo"."Estas pessoas não estão ‘à vontade’ e há cooperação internacional, que funciona, para as travar", disse.