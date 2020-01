Um homem ficou ferido após sofrer um atropelamento na EN125, próximo da fábrica da Sumol, em Faro, esta terça-feira.O CM sabe que o homem estava a tentar passar a pé pela via rápida quando o sinistro aconteceu e foi colhido por um automóvel.A vítima foi imediatamente socorrida por populares e depois transportado para o Hospital da Cruz Vermelha, em Faro.A gravidade dos ferimentos é desconhecida, no entanto, a vítima apresentava hematomas e escoriações no rosto.