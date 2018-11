Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem fica ferido em colisão entre duas motas e um carro

O embate foi de tal forma violento que a mota ficou presa por baixo do carro.

Por N.R. e S.C. | 06:00

Um homem ficou ferido numa colisão entre duas motas - uma das quais uma moto4 -, e um carro, ao início da noite de sexta-feira, na rua de S. Vicente, perto do hipermercado Continente, em Viana do Castelo.



O embate foi de tal forma violento que a mota ficou presa por baixo do carro. No local esteve uma patrulha da PSP que registou a ocorrência e identificou os condutores envolvidos no acidente. A vítima, que seguia numa das motas, foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários de Viana e transportada para o hospital.