Um homem de 50 anos, gerente de uma empresa de produtos químicos, em Leiria, sofreu este sábado queimaduras graves ao entrar nas instalações que estavam a arder com violência.





A firma situa-se na zona industrial do Casal do Cego e sofreu um primeiro foco de incêndio por volta das 02h00, que foi prontamente extinto pelos bombeiros. Às 9h00 deflagrou novo incêndio, que destruiu a totalidade das instalações e foi combatido por 40 operacionais de todos os corpos de bombeiros do concelho.