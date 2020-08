Homem fica na cadeia por dar tiro a cliente em Coimbra

O gerente do bar do Sporting Clube da Póvoa, em Coimbra, ficou em prisão preventiva após ter atingido um cliente com um tiro na perna esquerda, na madrugada de domingo.



O arguido, de 39 anos, detido pela Polícia Judiciária do Centro em colaboração com a PSP, fez o disparo após uma discussão com o cliente, de 32 anos.





Em causa estava a recusa do arguido em servir uma cerveja a um amigo da vítima. O suspeito usou uma arma de calibre 6.35, que foi apreendida.