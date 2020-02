Homem fica preso em canoa no rio Douro

Um homem estava a fazer canoagem este sábado, no rio Douro, quando ficou entalado na embarcação, junto ao edifício da Alfândega do Porto.O alerta foi dado pelas 9h34.Foram destacados quatro operacionais dos Bombeiros Sapadores do Porto para o local, mas o canoísta acabou por conseguir sair sem ser necessária a ajuda dos meios de socorro.