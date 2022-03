O suspeito, de 46 anos, usou uma caçadeira para ameaçar um homem durante uma discussão de trânsito, após um acidente, numa rua da Moita. A GNR recebeu a queixa e, na sexta-feira, avançou para uma busca à residência, apreendendo um verdadeiro arsenal - 56 armas e mais de um milhar de munições.





Fonte policial disse aoque a desordem que motivou a investigação ocorreu a 28 de dezembro de 2021. A vítima das ameaças com a caçadeira fez logo queixa à GNR que, por ordem do Ministério Público, ficou com o inquérito.

Na passada sexta-feira, os militares contaram com o apoio de elementos da investigação para fazerem uma busca à casa do suspeito. Foram apreendidas 28 caçadeira, oito carabinas, quatro pistolas, duas espingardas semiautomáticas, dois revólveres, uma besta, uma soqueira, três armas de pressão de ar, três armas e airsoft, quatro armas brancas e 1798 munições de diversos calibres.





O arsenal foi apreendido como medida cautelar. No entanto, apenas duas armas poderão estar ilegais. Para as restantes, o homem apresentou a devida documentação, o que poderá fazer com que a GNR tenha de as devolver a curto prazo.